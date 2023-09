Perillo: "Un gesto di Garcia ha fatto capire quanto sia difficile questo momento"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli esce vittorioso dalla gara contro il Braga, decisivo l’autogol di Niakate. Il collega Antonello Perillo ha commentato la gara sul suo profilo Twitter:

“Il lungo sospiro di sollievo di Garcia (trasmesso in eurovisione dopo il primo vantaggio azzurro) lascia intuire le difficoltà di questi giorni. E in effetti c’è ancora moltissimo da lavorare. La vittoria riagguantata in un rocambolesco e fortunoso finale in casa del modesto Braga non cancella difetti, affanni e incertezze di questo Napoli, ancora lontano parente dello squadrone che fino a pochi mesi fa incantava l’Italia e l’Europa. Gli azzurri hanno fatto vedere a tratti buone trame solo dalla metà campo in su. Nel primo tempo avrebbero potuto e dovuto concretizzare di più. Per il resto, soprattutto nella ripresa, squadra poco compatta, reparti slegati, poca aggressività nel recupero palla, e sbandamenti di troppo in difesa, soprattutto se si considera il modesto livello tecnico dell’avversario. Il migliore è stato Di Lorenzo. Tra i peggiori Anguissa, che sembra senza benzina, un impalpabile Kvaratskhelia e Juan Jesus, che ha molte colpe nel gol dei portoghesi”.