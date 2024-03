Ultime notizie Serie A - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, s'è sfogato via social in merito al caso Acerbi-Juan Jesus con le accuse di razzismo. Questo il pensiero espresso via X:

"Il razzismo è una cosa seria. Chi ne parla oppure no in base alle zone di competenza, alla fede (?), alla convenienza o al business è più razzista di chi fa il razzista. Chi ne ha parlato sempre e non ne parla ora è senza pudore".