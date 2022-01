Osimhen risponde a un tifoso: "Sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?"

Ultime news. Victor Osimhen non le manda a dire e risponde senza mezzi termini a un tifoso su Twitter che lo aveva accusato di scrivere troppo sui social. Tutti quelli che seguono Osimhen su Instagram o Twitter sanno che si diverte a pubblicare spesso meme e immagini divertenti, quasi sempre in nigeriano e in inglese. A molti sta simpatico, ma non a tutti. È il caso di questo tifoso, o meglio di una tifosa del Napoli, che lo ha fatto particolarmente arrabbiare

Osimhen risponde a una tifosa

Osimhen Twitter

La tifosa si chiama Monica e sotto un meme pubblicato da Osimhen su Twitter, gli ha scritto parole per niente rispettose: "Dovresti capire che scrivi str***ate, che sei un calciatore di serie A, che tantissimi ti seguono, ogni tanto usa pure la testa, pensa prima di scrivere scemità". Se è vero che è stata la donna ad alzare i toni ed offendere, come purtroppo accade spesso sui social, è anche vero che Osimhen non sembra sia riuscito a mantenere la calma.

Ecco la risposta di Osimhen: "Sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?". E poi ha aggiunto l'emoticon di un dito medio, un dettaglio che poteva certamente evitare che in qualche modo lo mette dalla parte del torto, nonostante tutto.