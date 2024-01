Osimhen in discoteca, festa di compleanno a Lagos con altri calciatori nigeriani | VIDEO

Osimhen ha festeggiato così in Nigeria il suo compleanno insieme ai compagni di nazionale Omeruo e Boniface e alle due calciatrici nigeriane Michelle Alozie e Asisat Oshoala.

Victor Osimhen è nato il 29 dicembre e già due giorni fa era in Nigeria, dove è tornato per le vacanze di Capodanno e per rispondere alla chiamata in Nazionale in vista della Coppa d'Africa. Ne ha approfittato per festeggiare il suo compleanno in una nota discoteca di Lagos, la capitale nigeriana.

