Osimhen cuore d'oro, un fotografo gli chiede un "favore" sui social: la risposta del nigeriano è da applausi | FOTO

Ultime notizie. Victor Osimhen è sempre pronto ad aiutare chi gli chiede un favore. Nelle ultime ore sta facendo il giro dei social un curioso siparietto con protagonista il centravanti nigeriano del Napoli. 

Su X un fotografo ha contattato lo stesso Osimhen per avere una mano ad acquistare un gimbal per telefono, strumento per migliorare la produzione di contenuti video. Immediata è arrivata la risposta dello stesso Victor che non si è tirato indietro: "Contatta la casa produttrice e te ne procureremo uno". Davvero un gran bel gesto da parte dell'attaccante partenopeo.