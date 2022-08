Osimhen assente oggi a Castel di Sangro: ecco dov'era, il motivo | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Victor Osimhen era assente oggi pomeriggio alla seduta d'allenamento sotto gli ordini di Luciano Spalletti a Castel di Sangro. L'attaccante nigeriano, infatti, aveva lasciato per qualche ora il ritiro degli azzurri.

Osimhen lascia Castel di Sangro: il motivo

Come testimoniano queste immagini in allegato, Victor Osimhen ha infatti preso un volo, in compagnia del Senior Manager International Marketing & Digital della SSC Napoli. Il motivo della sua assenza e del suo allontanarsi dal ritiro è infatti legato ad un'iniziativa di marketing, già prefissata in precedenza.

Il calciatore quindi non ha preso parte alla seduta d'allenamento di oggi, con la partitella contro il Castel di Sangro finita 8-0: qui in basso gli highlights.

Clicca su play per guardare il video: