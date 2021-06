"One love, il calcio unisce!" Wijnaldum indosserà una fascia di capitano speciale in Olanda-Repubblica Ceca

Ultime notizie calcio - Georginio Wijnaldum indosserà una speciale fascia da capitano nella sfida di questa sera contro la Repubblica Ceca valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020: "Indossando questa fascia vogliamo sottolineare che siamo per l'inclusione e la connessione. Siamo contro ogni forma di esclusione e discriminazione. Speriamo di sostenere tutti coloro che si sentono discriminati in tutto il mondo". La fascia recita così: "One love, il calcio unisce" ed è un segnale forte contro le discriminazioni di genere.