Oggi è il Giorno dell'Amicizia in Sud America, il Napoli lo festeggia ricordando Maradona e Cavani [FOTO]

Oggi è una giornata particolare in Sudamerica dal momento che è il giorno dell'Amicizia ed in particolar modo in Argentina ed il Napoli, attraverso il suo canale ufficiale in lingua spagnola, ha voluto rendere omaggio a questo giorno ricordando due calciatori che hanno scritto la storia del club azzurro, vale a dire Diego Armando Maradona ed Edinson Cavani.

Es el Día del Amigo en ð¦ð· y ðºð¾y nosotros tenemos muchos motivos para saludarlos. ð#FelizDíaDelAmigo para todos los napolitanos de argentinos y uruguayos. ð#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Zg9ZwTwDNz — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) July 20, 2019