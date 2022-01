"Non prenderti niente, non voglio vedermi Marfella con la Juve". Botta e risposta tra un tifoso e Meret sui social [FOTO]

Napoli calcio - Duro botta e risposta su Instagram tra un tifoso del Napoli ed Alex Meret. Il sostenitore azzurro, commentando le immagini del portiere che si è fatto immortalare con in foto con la sua famiglia, ha puntato il dito contro il calciatore reo di non essersi messo la mascherina: "Attenzione a non prenderti niente, contro la Juve non voglio vedere Marfella".

Questa la risposta di Meret: "Per tutti i commenti sulla mascherina, ovviamente l’ho tolta solamente per fare le foto rimanendo a distanza da tutti. Conosco benissimo, come tutti voi, la situazione in cui siamo e perciò so i comportamenti che devo tenere".