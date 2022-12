Natale a Napoli da 'turista' per Kvaratskhelia: guardate dov'è con la sua Nitsa! | FOTO

Ultime news calcio Napoli - Natale da turista a Napoli, per Khvicha Kvaratskhelia. Che può approfittare dei giorni di relax concessi per le feste natalizie da Luciano Spalletti. Infatti, dopo la seduta mattutina di oggi, "La squadra riprenderà gli allenamenti martedì 27 dicembre", si legge nel report della SSC Napoli.

Vacanze di Natale a Napoli per Kvaratskhelia: la foto

E allora, Khvicha Kvaratskhelia ne approfitterà per conoscere di più le bellezze della costa, con la sua Nitsa. In particolare della costiera, a quanto pare: perché il calciatore georgiano del Napoli è oggi in costiera amalfitana, precisamente a Positano.

