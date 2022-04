Calcio Napoli - Tweet di Enrico Varriale dopo la goleada del Napoli sul Sassuolo. Di seguito le parole scritte da parte del giornalista della RAI.

"Una goleada che lascia tanto amaro in bocca quella con cui @sscnapoli ha travolto 6-1 @SassuoloUS. La squadra di Spalletti blinda il posto in Champions e risponde alle contestazioni dei tifosi con una ottima prova che rischia però di acuire molti rimpianti in chiave scudetto".