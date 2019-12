Milik: "Difficile trovare le parole, momento molto brutto ma dobbiamo stare tutti uniti. Silenzio, lavoro e forza Napoli!"

Ultime notizie calcio Napoli - Tra i pochi a salvarsi in questa stagione disastrosa del Napoli non si può non annoverare anche Arek Milik, che anche ieri ha trovato la via del gol illudendo tutti con il timbro del momentaneo pareggio. Su Instagram il centravanti polacco ha in questi minuti pubblicato un post con cui ha suonato la carica a tutto l'ambiente:

"E’ difficile trovare le parole giuste in questo momento, un momento molto brutto. Ma è soprattutto in questi momenti che dobbiamo stare tutti insieme, tutti uniti. Si vince insieme e si perde insieme . Quindi silenzio, lavoro e forza Napoli".