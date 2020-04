Napoli, Lobotka lavora in casa: salto con la corda ad alta intensità per lo slovacco [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Continuano ad essere molto attivi i giocatori del Napoli, sia in termini di esercizio fisico che sui propri canali social. E' il caso, ad esempio, del mediano azzurro Stanislav Lobotka che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato dei video dell'allenamento odierno in cui lo si vede alle prese con il salto della corda, ad una intensità importante, e con degli esercizi per il potenzialmento delle gambe. L'unico modo, questo, per cercare di mantenere la forma in vista dell'ipotetica ripresa dei campionati.

