Ultime notizie SSC Napoli - Delusione fra i tifosi, al termine di Napoli-Lazio 0-1 nelle reazioni live a CalcioNapoli24 TV all'uscita dallo stadio Maradona. Fra questi, un tifoso insinua dubbi sulla classe arbitrale:

"Poi mettiamo che le dichiarazioni che ha fatto Conte, sappiamo, contro il VAR e su come viene utilizzato, ho il sospetto che già da oggi hanno iniziato a farcela pagare: l'arbitro non mi è piaciuto, ha preso decisioni veramente strane e non mi ha proprio convinto".

