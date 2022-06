Napoli: buone notizie per il recupero di Olivera, già corre | VIDEO

Napoli - Arrivano buone notizie per il Napoli calcio e i tifosi. Mathias Olivera già corre come mostrato sui social, il terzino uruguaiano è vicinissimo al recupero totale dall'infortunio al ginocchio. Luciano Spalletti non vede l'ora di averlo a disposizione per il ritiro estivo.

Sembrano essere più brevi del previsto i tempi di recupero di Olivera dopo l'infortunio al ginocchio in Nazionale con l'Uruguay delle scorse settimane.