Napoletano VS Juventino allo Stadium: intervista doppia con una risposta epica | VIDEO CN24

Juventus Napoli si avvicina, la gara dell'Allianz Stadium vedrà confrontarsi il Napoli di Walter Mazzarri e i bianconeri di Massimiliano Allegri. Noi di CalcioNapoli24 siamo stati all'Allianz Stadium alla vigilia della super sfida, intervistando numerosi tifosi juventini presenti sul posto che erano intenti ad effettuare il tour dello stadio.

Tra questi c'era anche, in funzione di accompagnatore, un tifoso del Napoli. Abbiamo sentito le loro parole e raccolto le loro sensazioni, e non solo, in vista di questa partita che si preannuncia molto combattuta.