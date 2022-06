Calciomercato Napoli - Accostato anche al Napoli, su Nandez è piombato forte il Monza. A scriverlo è Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter che menziona anche un sondaggio della Juventus per il centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari.

Ecco cosa scrive Pedullà:

"Il Monza rilancia: non solo Joao Pedro, richiesta ufficiale al Cagliari per Nandez. E per il centrocampista uruguaiano c’è stato un nuovo sondaggio della Juve"