Mourinho al murales di Maradona: scena da brividi ai Quartieri Spagnoli |VIDEO

NAPOLI - E' la vigilia di Napoli-Roma e la squadra di Mourinho è arrivata nel giorno di Pasqua in città per alloggiare a Napoli in vista della partita che si giocherà domani. Intanto, Mourinho ha fatto visita al murales di Maradona per omaggiare l'ex leggenda del calcio mondiale.

Napoli: Mourinho visita il murales di Maradona

Il tecnico portoghese è stato accolto con applausi dai tifosi napoletani presenti al murales di Maradona nei Quartieri Spagnoli dove Mourinho ha fatto visita oggi. Domani si giocherà Napoli-Roma, una partita molto importante per entrambe le squadre. Bella la scena dove Mourinho ha omaggiato Maradona a Napoli in uno dei suoi storici murales.