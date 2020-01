Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli e della nazionale polacca, ha postato una serie di fotografie che ritraggono il suo ultimo decennio, dal 2010 al 2020. Ha ricordato le esperienze anche con l'Ajax e l'Eintracht Francoforte. Poi il messaggio: "Dieci anni che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, tra sudore, gol, gioie e dolori. Sono pronto per scrivere nuove pagine, speriamo vincenti, insieme a voi. Ricominciamo". Clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery.