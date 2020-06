Mertens pizzaiolo, si diletta a preparare una pizza con Franco Pepe al party di Koulibaly! [FOTO E VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Scatenato come sempre, Dries Mertens che ieri insieme ad altri azzurri ha preso parte, a Lacco Ameno, al party organizzato per il compleanno di Kalidou Koulibaly e della moglie. Erano presenti Mertens, Callejon, Ospina, Fabian, Allan e Ghoulam.

Dries Mertens prepara la pizza con Franco Pepe

E al compleanno del difensore senegalese del Napoli, vi era Franco Pepe, maestro pizzaiolo che al San Montano Resort & SPA di Lacco Ameno s'è divertito a far preparare delle pietanze all'attaccante azzurro Dries Mertens in compagnia del figlio Stefano Pepe. DJ, ballerino e anche pizzaiolo: il belga si cimenta in tutto senza tirarsi mai indietro.

Mertens si è divertito nel preparare le pizze con le sue mani: "La scarpetta" (fonduta di granapadano DOP, mozzarella di Bufala Campana DOP, composta di pomodoro a crudo, basilico liofilizzato, ed in uscita, scaglie di Grana Padano DOP 24 mesi) e la "Sensazione di Costiera" (aglio disidratato, pomodoro ramato, peperoncino, acciughe di Cetara, prezzemolo, zest di limone).

Mertens osserva il lavoro di Stefano Pepe

