"Fiera di lui, gol numero 126", scrive su Instagram Kat, moglie di Dries Mertens, che celebra il gol numero 126 realizzato dall'attaccante belga con la maglia del Napoli, traguardo raggiunto in occasione del match vinto contro il Parma. Clicca sul file in allegato per vedere la foto pubblicata da Kat.