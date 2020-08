Notizie Napoli calcio. Dries Mertens, dopo il rinnovo, sarà ancora presente nell'attacco del Napoli per guidare il reparto a suon di gol. Intanto il belga si sta godendo le vacanze con la moglie Kat, che ne ha approfittato per mandare un simpatico messaggio a Gattuso: "Non preoccuparti, lo farò correre", con tanto di foto mentre i due si divertono in spiaggia.

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto