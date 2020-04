Mertens dona la maglia di Napoli-Barcellona alla fondazione Cannavaro-Ferrara: "Anch'io mi sento napoletano!" [VIDEO]

Ultime notizie Napoli - Splendido gesto da parte di Dries Mertens che ha voluto dare il suo contributo nella raccolta fondi "Je sto vicino a te" ideata dalla fondazione Cannavaro Ferrara e finalizzata ad aiutare le famiglie di Napoli maggiormente colpite dalla crisi economica causata dal Coronavirus. Vi hanno preso parte tanti campioni napoletani a cui si è voluto aggiungere, per senso di appartenenza, anche l'ex PSV. Il belga, infatti, ha deciso di donare per questa asta benefica una maglia speciale: quella indossata in Napoli-Barcellona, gara in cui ha messo a segno il gol numero 121 in maglia azzurra che gli ha permesso di firmare a fuoco il suo nome nella storia di questo club.

"Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la fondazione "Cannavaro-Ferrara". Per questo motivo dono la maglia di Napoli-Barcellona, partita nella quale ho eguagliato il record di gol in maglia azzurra di Marek Hamsik".