Meret: "Siamo tutti determinanti, facciamo la nostra parte: uniti, insieme, ce la faremo" [VIDEO]

Notizie calcio - "Ciao a tutti. Stiamo giocando una partita difficile, in cui tutti siamo giocatori determinanti. Rimaniamo a casa e aiutiamo così i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine e tutti coloro che stanno facendo di tutto per portarci alla vittoria. Facciamo tutti la nostra parte: uniti, insieme, ce la faremo!". Questo il video-messaggio di Alex Meret pubblicato sui social della SSC Napoli. Un appello rivolto a cittadini e tifosi per continuare a tenere duro e rispettare le direttive del Governo a tutela della salute pubblica, contro la diffusione del coronavirus.