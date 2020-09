Mea culpa della SSC Napoli: "Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa del 1990: Maradona ha ragione, chiediamo scusa a lui ed ai napoletani"

Ultimissime Napoli - Tweet della SSC Napoli: "Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego".

Il Pibe de oro, via Facebook, si era lasciato andare al seguente sfogo: "Ieri era il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli: Alemao, Baroni, Galli, Taglialatela, Renica e Silenzi. De Napoli, Careca, Mauro, Bigon, Maradona, Crippa e Ferrara. Francini, Rizzardi, Incocciati, Zola, Venturin e Corradini. Tutti grandi. Forza Napoli sempre!".

SSC Napoli sempre attenta alle date importanti

Ricordiamo, però, che la SSC Napoli è sempre sensibile alle date e, proprio prima dell'estate, infatti, sono state ricordate quelle di diversi eventi di quella squadra che fece sognare tutti i tifosi: 9 maggio, l'ultimo gol di Careca in maglia azzurra; il 10 maggio, il primo Scudetto; il 17 maggio, la vittoria della Coppa Uefa. Una semplice dimenticanza durante i concitati momenti del ritiro a Castel di Sangro.