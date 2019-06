Matrimonio Zielinski, la moglie emoziona tutti con una foto su Instagram: "Il giorno più bello della nostra vita" [FOTO]

"Il nostro giorno ed il nostro fine settimana più belli. Volevamo ringraziare tutti gli ospiti per questa notte magica e per gli auguri ricevuti ma anche ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a creare un'atmosfera da fiaba in quel giorno, sono stati diversi mesi di stimolante cooperazione". Così su Instagram Laura Slowiak, fresca sposa del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, a proposito del loro matrimonio.