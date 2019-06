Maradona sbotta: "Non si scherza con la malattia, non ho l'Alzheimer e non sto morendo!" [VIDEO]

Diego Armando Maradona, con un video su Instagram, ha fatto chiarezza su quelle che sono le sue condizioni fisiche dopo che nelle ultime ore stavano circolando notizie che lo volevano affetto da Alzheimer. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ragazzi, con la malattia non si scherza. Di Alzheimer si muore, e io non sto morendo. Mentono, mentono parlando di Alzheimer. Non sanno cosa significa la parola Alzheimer. Sono ragazzi che dicono questo per creare confusione, e a me la confusione non piace. Non sanno come fare giornalismo..."