Maradona saluta il Gimnasia La Plata con una lettera strappalacrime: "Non dimenticherò mai il primo allenamento, vi auguro il meglio"

"Volevo comunicare a tutti che rinuncio alla mia carica di direttore tecnico del Gimnasia La Plata. Prendo questa decisione con tutto il dolore dell'anima, perché il presidente Gabriel Pellegrino non si presenta alle prossime elezioni. Sinceramente mi ha sorpreso che non lo faccia. Ho parlato con lui, e dopo averlo ascoltato, devo fare un passo indietro. Io ho sentito tutti, insieme, i dipendenti del club, il mio staff tecnico, i medici, gli utili, i leader, le persone, e soprattutto questi giocatori, che hanno lasciato la pelle in ogni partita, stavamo trovando la strada per far rimanere il Gimnasia in Prima Divisione. Era il momento di continuare con il progetto, di cercare i rinforzi necessari. Per questo abbiamo avuto l'illusione fino all'ultimo momento, perché in ogni chiacchierata che avevamo con il presidente, accordo che ci fosse unità, per cercare tutti insieme l'obiettivo sognato. Ma purtroppo non poteva esserci. Non so perché. Spero che a chiunque tocchi guidare il club, possa continuare con il lavoro che abbiamo iniziato e riesca a mantenere il Gimnasia dove merita di essere. Sappiate che non potrò mai dimenticare quel primo allenamento, quando sono tornato su un campo del calcio argentino. Vi auguro il meglio, di cuore. Forza lupo!!!": questo il messaggio strappalacrime di Diego Armando Maradona sulla sua pagina Facebook. El Pibe de Oro non è più, adesso in maniera ufficiale, il tecnico del Gimnasia La Plata.