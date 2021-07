Malcuit ed Ounas scaldano i motori in vista del ritiro col Napoli: "A presto, fratellino"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Sono chiamati ad un rilancio in casacca azzurra Kevin Malcuit ed Adam Ounas, che non a caso saranno tra i protagonisti azzurri in ritiro. Luciano Spalletti, infatti, vuole valutarli da vicini e chissà che non possa arrivare il momento della loro consacrazione all'ombra del Vesuvio. Proprio nelle ultime ore il terzino ex Fiorentina ha pubblicato una foto in modalità storie su Instagram con il fantasista algerino con la seguente frase: ""A presto mio fratellino".