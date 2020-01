"Soon the return", tradotto "Presto il ritorno": è questa la didascalia che accompagna due clip pubblicate su Instagram da Kevin Malcuit, terzino della SSC Napoli fermo ai box per un infortunio al ginocchio. Il calciatore azzurro ha pubblicato due video nei quali mostra lavoro in palestra e primo lavoro sul campo di Castel Volturno.

