Maglia Napoli 20/21, via la toppa dagli sponsor: spuntano tre esempi grafici [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Dal prossimo anno la maglia del Napoli sarà ancora più azzurra: come confemato dalla Kappa, sarà abbandonata la veste grafica delle toppe colorate degli sponsor, lasciando spazio solo al semplice lettering senza sfondo. Al momento sono in tanti che ipotizzano come potrebbe essere la nuova maglia dei partenopei senza l'invadenza eccessiva degli sponsor: la pagina "A tutela della maglia del Napoli", sempre molto attiva e ben informata sull'evolversi dei vari rumors, ha ipotizzato tre possibili vesti grafiche per la casacca della prossima stagione.

Fate un po' voi pic.twitter.com/MFcLJJ5huo — A tutela della maglia del Napoli (@TutelaMagliaNA) June 4, 2020