"Ma cos'è sto casino?" Spalletti, simpatico siparietto a Castel Volturno! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Simpatico siparietto coi tifosi per Luciano Spalletti a Castel Volturno, nella settimana che porta a Napoli-Roma. A metà settimana, come ogni tanto accade, ospiti del club alcuni giovanissimi tifosi e scolaresche per assistere ad una parte dell'allenamento e vedere da vicino i loro beniamini.

E allora, Luciano Spalletti ne approfitta per scatenare la sua simpatia e il suo carattere. Al passaggio degli azzurri verso il campo d'allenamento, l'ovazione dei baby tifosi. E Spalletti li rimprovera: "Ma cos'è sto casino, oh? Così va meglio!".

Poi il discorso ai giovanissimi tifosi: "Non era meglio una mattinata di scuola?", "Mai", la risposta dei piccoli tifosi felici di poter vedere così da vicino il Napoli. E il tecnico di Certaldo incalza: "Come mai, oh? E poi quando io ti devo allenare e te non capisci quello che dico, come si fa?".

Sempre disponibilissimo l'allenatore del Napoli, poi, per autografi e selfie prima della seduta d'allenamento di mercoledì che porta a Napoli-Roma. Clicca su play per guardare il video: