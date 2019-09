Lukaku offeso a Cagliari, post da brividi: "Si parla di anni di razzismo ma non si è fatto nulla, dobbiamo essere uniti!" Ghoulam e Koulibaly ricondividono

Ultimissime calcio Napoli - Brutto l'episodio di Cagliari di ieri sera, con Romelu Lukaku preso di mira da alcuni tifosi sardi che lo hanno attaccato con cori razzisti. Il centravanti belga ha pubblicato su Instagram un bel post contro episodi come questi, con gli azzurri Ghoulam e Koulibaly che hanno ricondiviso questo post. Ecco il testo del suo messaggio:

"Molti giocatori nell’ultimo mese hanno subito insulti razzisti. È successo anche a me ieri. Il calcio è un gioco amato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che possa far vergognare il nostro sport. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano con forza su tutti i casi di discriminazione. I social media devono funzionare meglio, così come le società, perché ogni giorno si vedono commenti razzisti sotto i post delle persone di colore… Se ne parla da anni, ma non si è ancora fatto nulla.