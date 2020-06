Ultime notizie calcio Napoli - Un gol fondamentale, per lui e per la partita, quello messo a segno questa sera da Lozano, che ha fissato il punteggio della partita contro il Verona sul 2-0. Il Napoli, sul proprio canale Twitter, ha condiviso il video del sigillo del messicano con telecronaca in spagnolo.

90' Hirving Lozano



Verona 0 vs Napoli 2 pic.twitter.com/oqRbLicBdH — Goles en vivo (@goles_live) June 23, 2020