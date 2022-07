Lo sceicco Al Thani festeggia l'acquisto di Olivera su Instagram! I tifosi del Napoli sognano | FOTO

Ahmad Bin Hamad Al Thani è uno dei membri della famiglia reale del Qatar, uno degli sceicchi più ricchi al mondo che in questi giorni ha sfoggiato il suo lussuoso panfilo nel golfo di Napoli. Da tempo ormai lo sceicco ammicca ai tifosi del Napoli, commentando di tanto in tanto le vicende del club partenopeo attraverso i social.

Due giorni fa l'ennesimo episodio che ha fatto sognare i tifosi del Napoli. Al Thani su Instagram ha ricondiviso la foto di presentazione di Matias Olivera al Napoli, il nuovo terzino sinistro acquistato da De Laurentiis. Nella didascalia della foto lo sceicco ha scritto "Loading", che letteralmente vuol dire "In carica", quasi come a dire: "lavori in corso". Che cosa avrà voluto intendere?

Storia Instagram sceicco Al Thani Napoli

Certo è che la cosa non è passata inosservata. Subito migliaia di tifosi napoletani sono andati a commentare le storie dello sceicco qatariota e alla fine Al-Thani è stato costretto a cancellare le foto per evitare di essere subissato dai commenti. Ad oggi non ci sono indiscrezioni concrete circa un interessamento della famiglia reale del Qatar all'acquisto della SSC Napoli, ma tanto è bastato per scatenare la fantasia dei napoletani.