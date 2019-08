E' svincolato, non ha squadra e si allena da solo per farsi trovare pronto nel momento in cui un club gli dia una chance. Parliamo di Fernando Llorente, ex attaccante del Tottenham, che, al momento, sta allenandosi da solo e che potrebbe finire in una di queste squadre: Napoli, Roma o Fiorentina. Clicca sui file in allegato per vedere le foto tratte dal suo profilo Twitter.