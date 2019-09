Ultimissime calcio Napoli - Fernando Llorente è passato al Napoli ufficialmente nelle ultime ore. Intanto, sui suoi profili ufficiali social, in tanti tifosi juventini hanno commentato il passaggio al Napoli dell'ex attaccante bianconero: "Non dovevi andare da loro", "Proprio al Napoli no", scrivono i vari tifosi della Juve che non hanno preso bene il trasferimento a una rivale di un proprio ex giocatore.