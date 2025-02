Lele Oriali incantato dall'arte presepiale: visita da Di Virgilio e statuina personalizzata | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Una visita speciale, quella di ieri con Lele Oriali che è stato nella bottega dell'artigiano napoletano Genny Di Virgilio. Oriali, insieme con la moglie e figlia, ha ricevuto in omaggio una statuita personalizzata che lo ritrae. Genny Di Virgilio, via social, ha raccontato la visita ricevuta da Lele Oriali:

"Ora in visita in bottega il grande Lele Oriali con moglie e figlia, ad ammirare le nostre opere, portato su al 1 piano si è immerso nell’arte pura del presepe napoletano firmato Di Virgilio facendomi tanti vivi complimenti. Appena ha visto la sua statuina è rimasto incantato per la somiglianza e i dettagli che la rappresentano. Sono stato fiero di questa visita di un uomo dalla grande professionalità eleganza ed uno stile unico. Forza Napoli".