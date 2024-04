"Leao come Maradona", il paragone fa infuriare i tifosi del Napoli

Leao paragonato a Diego Armando Maradona per quanto accaduto prima dell'ultima partita di Serie A giocata tra Milan e Lecce. Ci sono ora gli ultimi aggiornamenti sulla questione che ha fatto scatenare i social. E' diventato virale il video dove vede protagonista Rafael Leao che palleggia a San Siro prima di Milan-Lecce, una scena che ha ricordato quella storica e famosa dei palleggi di Diego Armando Maradona a Monaco nel 1989 sulle note di Live is Life degli Opus in occasione della semifinale di Coppa Uefa tra Bayern e Napoli. Il paragone ha fatto scattare la rabbia dei tifosi azzurri.