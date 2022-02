Lautaro-Theo Hernandez: presunto sputo, si teme una maxi squalifica [VIDEO]

Ultimissime notizie di Serie A con Lautaro Martinez e Theo Hernandez protagonisti dopo Inter-Milan. L'attaccante argentino è accusato sui social per un presunto sputo, Lautaro rischia grosso se dovesse essere confermata la teoria ai danni di Theo Hernandez.

Sputo Lautaro Martinez-Theo Hernandez

E' caos sui social e non solo dopo quanto accaduto in Inter Milan. Il Derby è terminato 1-2 con la rimonta dei rossoneri, ma al fischio finale e poco prima c'è stato grande caos. Infatti, Theo Hernandez è stato espulso per un brutto fallo su Dumfries e all'uscita dal campo si è preso insulti dai tifosi dell'Inter e da Lautaro Martinez che ora è accusato di un possibile sputo ai danni di Theo Hernandez. Come mostrano le immagino, porebbe esserci un attento studio da prova tv per il giocatore argentino che rischia grosso. Si teme una possibile squalifica per Lautaro Martinez se dovesse venir fuori la conferma del gesto contro Theo Hernandez nel finale di Inter Milan. Lite tra i due al fischio finale che si sono ritrovati faccia a faccia e separati da alcuni dirigenti.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A