Lady Kim Min Jae: "Il Natale in casa nostra è azzurro!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - È con un "we we" e con un "Il Natale in casa nostra è azzurro", che iniziano le vacanze natalizie di Kim Min Jae: a scriverlo via social, mostrando l'albero di Natale e le ultime ore di relax della coppia, è la sua moglie, Ahn.

Natale a Napoli per Kim Min Jae

