La Virtus Entella esalta l'azzurrino Contini: "11 clean sheet in stagione! Parate spettacolari, ingresso vietato" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Una stagione da protagonista assoluto quella disputata da Nikita Contini, talentuoso portiere di proprietà del Napoli, alla Virtus Entella. Proprio il club di Chiavari ha esaltato l'annata del numero uno, che era lì in prestito, con una sorta di raccolta delle sue migliori parate che hanno consentito alla compagine in questione di chiudere il campionato di cadetteria con ottimi numeri in fase passiva. Sono 11, infatti, i clean sheet totalizzati. Questo il testo del post:

"CONTINI: INGRESSO VIETATO

11 clean sheet in stagione, 3 nelle prime 3 in maglia biancoceleste.

Tante parate spettacolari: ricordate Pisa?

E’ stato lui il miglior biancoceleste dell’anno?

Votalo sulla nostra app".