La SSC Napoli lancia su Twitter la top 11 argentina: manca Higuain

Notizie Calcio Napoli - "Con questa squadra andiamo vincere in qualsiasi campo! Buona festa del papà a tutti gli argentini!", scrive così l'account spagnolo della SSC Napoli via Twitter. Nel giorno della festività citata, la società ha creato un'immagine di un'ipotetica top 11 albiceleste della storia del club partenopeo. All'occhio giunge subito un particolare non indifferente: manca Gonzalo Higuain.

Virtualmente schierati ci sono Diego Armando Maradona, Daniel Bertoni, Hugo Campagnaro, Federico Fernandez, Roberto Ayala, Mariano Andujar, José Sosa, Roberto Sosa, Mauricio Pineda, Ezequiel Lavezzi e Jesus Datolo. Tutti, insomma, tranne appunto il Pipita...