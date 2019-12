"Due argentini. Due geni. Calcio di un'altra galassia": questa la didascalia che accompagna il video postato su Twitter dall'account ufficiale del Barcellona. Il club blaugrana ha postato una clip che ritrae i due argentini Leo Messi e Diego Armando Maradona.

Two Argentines

Two geniuses

Football from another galaxy. pic.twitter.com/qSp4z8uXA6