Kvaratskhelia in arrivo a Napoli: il nuovo acquisto ha salutato amici e parenti all'aeroporto di Tbilisi | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia sta arrivando a Napoli. Uno dei volti nuovi della squadra allenata da Luciano Spalletti sta per mettere piede in città. I media georgiani hanno postato sui social un video in cui Kvaratskhelia è all'aeroporto di Tbilisi in attesa del volo che lo porterà in Italia. Nel frattempo saluta amici e parenti che si sono recati nell'aeroporto della capitale della Georgia per salutarlo prima della partenza.



