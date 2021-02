Koulibaly: "Sono positivo al Covid ma non ho sintomi. Grazie per l'affetto"

Kalidu Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il difensore azzurro ha voluto lasciare un messaggio per tutti i tifosi tramite i suoi canali social:

"Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto".

Comme vous le savez, j'ai testé positif pour Covid. Mais je n'ai aucun symptôme et je me sens bien. À bientôt. Merci à tous pour votre affection ?



