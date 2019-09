"Inseguite i vostri sogni: il futuro siete voi" #KK". E' il messaggio di Kalidou Koulibaly agli studenti di una scuola a Scampia, a Napoli, dov'è stato stamattina con Ghoulam per inaugurare il primo giorno della stagione scolastica. Clicca sul file in allegato per vedere la foto pubblicata dal difensore senegalese.