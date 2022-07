Napoli Calcio - "In esclusiva per KissKissNapoli le foto della firma ufficiale sul contratto di Kim Min-Jae con il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è legato all'SSC Napoli per 3 anni con opzione per altri 2, sotto gli occhi del nostro direttore Valter De Maggio", è quanto si legge dalla pagina ufficiale dell'emittente radiofonica ufficaile del club partenopeo. Clicca sulle immagini in basso per vedere Kim al momento della firma.