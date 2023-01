Mario Kempes, ex attaccante del Valencia e Campione del Mondo con l'Argentina nel 1978, ha difesosu Twitter, Gennaro Gattuso ormai ex allenatore del Valencia:

"Sfortunatamente, a Valencia torna a verificarsi la solita storia! L' allenatore che dà tutto per fare bene le cose deve andare via e chi non sa niente continua ad essere al potere"