Champions League - - Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha commentato su Twitter l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Il Porto ubriaca la Juventus. Qualificazione conquistata in 10 contro 11. Eliminazione che getta un'ombra negativa sulla stagione bianconera e, forse, sulla panchina di Pirlo. Delusione Cristiano Ronaldo, preso per vincere la Champions League ma per il 3° anno fuori troppo presto".